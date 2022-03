A subida do custo de produção do papel de jornal e revista, por causa da crise energética, está agravar a situação económica do setor da imprensa, pondo em causa a sua sobrevivência.









Ao atual aumento do custo da energia, agora incrementado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, junta-se a subida do preço das matérias-primas e problemas de transporte e logística ainda decorrentes da pandemia, que já em 2021 tinham feito disparar o preço da tonelada do papel de jornal e revista entre 50% e 70%.

“A pandemia levou, inicialmente, a um menor consumo de jornais e revistas e a um aumento do comércio online, que levou os produtores de papel a incrementar a produção de papel de embalagem em detrimento do papel de jornal. Quando a procura foi retomada, houve escassez e os preços dispararam. Mas a situação agora é diferente e prende-se essencialmente com o estrondoso aumento do custo da energia que, por um lado, faz subir o preço do papel e o da impressão”, explicou Luís Santana, membro do Conselho de Administração da Cofina Media, que detém, além do Correio da Manhã, o ‘Negócios’, o desportivo ‘Record’ e a revista ‘Sábado’, entre outros títulos.





Outra fonte do setor realça que “a energia representa quase 30% do preço do papel”. No setor papeleiro, “a dependência da Rússia, tanto em termos de fornecimento de químicos, como de madeira e de energia é grande” e já há empresas paradas. “Na Áustria e em Itália, há fábricas que pararam a produção”, alerta. A alternativa é encontrar novos fornecedores, mas a escassez já está a fazer disparar os preços. “É uma indústria com um grau de exposição a fatores externos muito grande e está a ser profundamente afetada”, lamenta, por seu turno, Luís Santana.