Crise no Twitter leva Elon Musk a andar com guarda-costas até para ir à casa de banho

Funcionários do Twitter, alguns que ainda trabalham na empresa e outros que já saíram, revelaram que a sede da rede social se tornou "um local de trabalho desorganizado" e que o proprietário, Elon Musk, tem guarda-costas que o acompanham a todo o lado, inclusive quando vai à casa de banho.Um engenheiro do Twitter contou à BBC, citado pelo Independent, que, apesar de tudo parecer estar a funcionar dentro da normalidade, para quem vê de fora, no interior das instalações as coisas são bem diferentes e "todas as peças estão em chamas". "Para quem vê de fora a fachada parece bem, mas no interior nada está a funcionar. Toda a canalização está partida, as torneiras, tudo", acrescentou.O engenheiro, que optou por permanecer anónimo, disse que "ninguém está a tomar conta" do trabalho que era anteriormente feito, para limitar o assédio na plataforma. O ódio aumentou, os internautas que praticam bullying online estão mais livres e ativos, e o assédio está a aumentar à medida que surgem mais perfis misóginos e abusivos - um aumento em 69%, diz um relatório ao que o Independent teve acesso.A BBC relatou também que há, entre os funcionário da empresa, preocupações de que a exploração sexual infantil esteja a aumentar no Twitter. "Uma única pessoa, totalmente nova, sem experiência, está a fazer o que costumava ser feito por mais de 20 pessoas", disse o engenheiro à BBC. "Isso dá espaço para que existam muitos mais riscos, mais possibilidades de as coisas correr mal".