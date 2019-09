Cristiano Ronaldo é o jogador mais pesquisado nos sites de porno

O desempenho dos melhores futebolistas em campo faz vibrar os milhares de adeptos que os acompanham na TV ou no estádio. Contudo, há quem procure outros atributos dos craques do futebol, que cada vez mais dominam as pesquisas em sites de conteúdos para adultos. E, também aqui, Cristiano Ronaldo é o número 1.Segundo um estudo levado a cabo pelo Pornhub, a maior plataforma de vídeos pornográficos do mundo, o internacional português, de 34 anos, vencedor de cinco Bolas de Ouro, lidera a lista de pesquisas deste género de conteúdos.Logo a seguir está Lionel Messi, de 32, rival do craque madeirense. Com o mesmo número de galardões da FIFA, o argentino do Barcelona ocupa a 2ª posição na lista dos futebolistas mais pesquisados da pornografia.Em terceiro lugar está outro argentino: Mauro Icardi. O jogador, de 26, atualmente ao serviço do Paris Saint-Germain, surge antes do chileno Alexis Sánchez, de 30 anos, que ocupa a quarta posição.O top 10 elaborado pelo Pornhub inclui ainda o francês Kylian Mbappé (5º lugar), de 20, também ele considerado um dos talentos mais promissores do futebol; o argentino Paulo Dybala (6º), de 25, e o belga Eden Hazard (7º), de 28.Nos últimos três lugares da lista estão ainda o jamaicano Raheem Sterling (8º), de 24; o francês de origem argelina Karim Benzema (9º), de 31, e o ex-futebolista David Beckham (10º), de 44, que continua a fazer suspirar os fãs.