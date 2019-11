Cristina dá à SIC mais dinheiro em chamadas

De um ano para o outro, as receitas da SIC provenientes da participação dos telespectadores em concursos com recurso a chamadas de valor acrescentado praticamente duplicaram. E a ‘culpada’ é Cristina Ferreira.O mais recente relatório e contas da Impresa (que detém a SIC), referente ao terceiro trimestre deste ano, revela que, no acumulado de janeiro a setembro, as receitas de IVR apresentaram um crescimento de 94,2%, quando em comparação com o período homólogo do ano passado, para quase 8,9 milhões de euros - nos primeiros nove meses de 2018 foram de cerca de 4,6 milhões.O maior contributo para este resultado é o dos concursos nos programas das manhãs e tardes, sobretudo ‘O Programa da Cristina’, mas também ‘Júlia’ e ‘Olhó Baião’, aos fins de semana.Este resultado confirma que Cristina Ferreira tem sido uma máquina de fazer dinheiro para a estação de Paço de Arcos. Impulsionada pelo seu programa matinal, a SIC ganhou fôlego nas audiências e é, desde fevereiro, líder na televisão portuguesa. E isso reflete-se nas contas: até ao terceiro trimestre, o canal atingiu receitas totais de 110,5 milhões de euros, o que representa um crescimento de 4,9% face ao ano passado.As receitas de publicidade, que têm o maior peso, totalizaram 72,9 milhões de euros, um aumento de 6,2% face ao mesmo período de 2018. Por outro lado, as de subscrição de canais desceram 111,8%, para 25,9 milhões, devido à renegociação de contratos com operadoras internacionais. As outras receitas renderam 2,8 milhões. Referência ainda para os custos, que subiram (3,3%), para 94,4 milhões.As contas da principal concorrente - Media Capital, dona da TVI -, ainda não são conhecidas.