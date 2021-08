Cinco meses depois de ter estreado o programa ‘Cristina ComVida’ (TVI), um formato que tinha na gaveta há vários anos e no qual fez questão de investir, sem olhar a meios, no seu regresso a Queluz de Baixo, Cristina Ferreira sofre para se impor nos finais da tarde da televisão nacional.A situação piorou ainda mais desde o dia 12 de julho, quando mudou o horário, das 19h para as 18h, no seguimento da estreia dos diários do reality show ‘O Amor Acontece’, que ficaram nesse período da grelha.