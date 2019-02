Apresentadora começou o programa vestida com um traje típico português, o de noiva do Minho.

Ver esta publicação no Instagram Eu sempre soube que dava uma noiva linda @oprogramadacristinasic @joias_inesbarbosa Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina) a 12 de Fev, 2019 às 2:36 PST

A estrela da SIC surgiu vestida de noiva minhota no seu programa e falou da tradição que tem origem em Viana do Castelo.No entanto, mais tarde, foi alvo de algumas críticas que alegavam que Cristina não foi fiel à tradição e que desrespeitou a forma de vestir das minhotas com várias gafes.