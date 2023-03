Incapazes de chegar a um acordo, Cristina Ferreira e a SIC vão confrontar-se em tribunal. Para este, está agendada uma audiência prévia, pelas 12h15, no Tribunal Cível da Comarca de Sintra, que, segundo apurou o CM, servirá para definir uma data para o início do julgamento.



Em novembro passado, após dois anos de conversações, as duas partes esgotaram as hipóteses de chegarem a acordo e pôr um ponto final no processo em que a estação de Paço de Arcos exige à apresentadora, e à sua empresa, Amor Ponto, cerca de 20 milhões de euros (20 287 084,54 €) por quebra unilateral de contrato.









