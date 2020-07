Cristina Ferreira negociou “plenos poderes” na TVI com Mário Ferreira

As condições do regresso à TVI de Cristina Ferreira foram negociadas com o accionista minoritário do canal, Mário Ferreira, revela a revista TVmais na edição desta terça-feira. A publicação, que cita uma fonte próxima de Mário Ferreira, garante que a apresentadora vai poder "escolher formatos, constituir equipas e meter mãos nas novelas". "A Cristina vai mandar e negociou isso tudo com Mário Ferreira. Tem plenos poderes no entretenimento e na ficção", escreve a TVmais.



Quase dois anos depois de ter saído da TVI para a SIC, recorde-se, a apresentadora Cristina Ferreira vai regressar à sua antiga estação pela porta grande. O CM sabe que Cristina vai ganhar 2,6 milhões de euros por ano. A estrela de televisão passa a ser acionista da estação, integrando a nova estrutura da Media Capital.

Ver comentários