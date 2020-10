'Dia de Cristina’ continua a perder telespectadores e já nem consegue assegurar à TVI a liderança das manhãs. Na passada quinta-feira, o programa de Cristina Ferreira perdeu para ‘Casa Feliz’, da SIC, ao registar 24,5% de share, enquanto o formato apresentado por João Baião e Diana Chaves obteve 24,7%, de acordo com os dados oficiais da GfK.









Entre as 10h35 e as 12h58, uma média de 402 522 telespectadores assistiram ao espaço matinal apresentado pela nova ‘dona’ da Media Capital, a audiência mais baixa de sempre. Ao mesmo tempo, na SIC, 422 133 pessoas viram ‘Casa Feliz’.

À tarde, a derrota do ‘Dia de Cristina’ foi ainda mais evidente, com o talk show de Júlia Pinheiro a liderar confortavelmente no horário (o que já tinha feito na semana passada). Entre as 15h45 e as 19h00, com ‘Júlia’ e novelas brasileiras, a SIC conquistou uma audiência média de 478 488 telespectadores e 21,2% de share, enquanto o formato conduzido por Cristina Ferreira atraiu uma média de 376 478 telespectadores e não foi além dos 16,7% de share.





No que diz respeito à audiência global (reach) - número de pessoas que esteve pelo menos um minuto a ver a emissão -, a SIC também ganhou. De manhã, ‘Casa Feliz’ conquistou 1 305 188 telespectadores (mais 44 142 do que o formato da TVI), enquanto ‘Júlia’ atraiu 1 703 236 (mais 412 564). Desde a estreia, a 23 de setembro, ‘Dia de Cristina’ tem vindo a perder público: o programa de 5ª feira foi visto por menos 266 mil pessoas.