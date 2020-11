Ao segundo mês à frente da programação da TVI, Cristina Ferreira voltou a perder para a sua antiga casa. A estação de Queluz de Baixo fechou outubro com uma média de share de 16,5%, contra 18,7% da SIC, de acordo com os dados divulgados pela GfK.









Ambos perderam face ao mês anterior: a TVI registou menos 0,2 pontos percentuais quando em comparação com setembro, enquanto que o canal de Paço de Arcos caiu 1,1 pontos percentuais. Contas feitas, os dois canais ficaram separados por 2,2 pontos o que, ainda assim, é a menor diferença desde o início do ano. Pelo contrário, a RTP 1 registou uma subida no último mês, de 0,9 pontos percentuais face a setembro, para 12,5% de share, aproximando-se dos canais privados. Referência ainda para a RTP 2 que, segundo os números oficiais, registou uma média de apenas 0,8%.

Na média anual, e decorridos já 10 meses de 2020, a SIC lidera confortavelmente, com um média de 20% de share, seguida da TVI, com 14,8%, e da RTP 1, com 11,8%. A RTP 2 soma, até ao momento, 1,2%.





O mês de maio foi o melhor da SIC até ao momento (20,7%) e o de outubro o pior (18,7%). Já a TVI teve o seu melhor registo em setembro (16,7%) e o mínimo em março (13,3%). Quanto ao primeiro canal da televisão pública, o seu melhor valor foi o alcançado logo em janeiro (13,4%). Já o mais baixo registo é o de julho (11%). Por último, a RTP 2, com 1,4%, teve, em setembro, o seu melhor período. Em sentido contrário, bate recordes negativos no mês passado, com uma média inferior a 1% da audiência.