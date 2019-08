Cristina Ferreira perde terreno para Fernando Mendes

Os sinais de alarme da SIC começaram a tocar. ‘Prémio de Sonho’, novo programa de Cristina Ferreira no horário das 19h00 às 20h00, voltou a perder para ‘O Preço Certo’, de Fernando Mendes.

O formato da RTP 1 foi visto, na segunda-feira, por 631 000 telespectadores (19,6% de share), contra 534 400 (16,5%) para o concurso de Cristina: uma diferença de quase 97 mil telespectadores, de acordo com os dados divulgados pela GfK.

Já na semana passada, a de estreia de ‘Prémio de Sonho’, Fernando Mendes tinha ganho um dia à estrela da SIC: na quinta-feira, os dois concursos ficaram separados por 62 mil pessoas.



Mas agora o ‘gordo’ ganha distância e volta a assumir a liderança num horário que era da SIC há vários meses - primeiro com os diários do reality show ‘Casados à Primeira Vista’ e, mais recentemente, com os de ‘Quem Quer Casar com o Agricultor?’. No ar há 16 anos, ‘O Preço Certo’ apresentado por Fernando Mendes prova, desta forma, que continua a ser o formato mais combativo da grelha da televisão pública.

De férias, Cristina Ferreira tem motivos para estar preocupada. É que, além de perder no horário das 19h00, ‘O Programa da Cristina’, de manhã, por estes dias conduzido por Cláudio Ramos, está a perder audiência: continua a ser líder, com mais de 300 mil telespectadores, mas vê o ‘Você na TV!’, com Manuel Luís Goucha, aproximar-se. Em alguns dias, a diferença entre os dois formatos já é inferior a 100 mil telespectadores.