Janeiro trouxe a primeira vitória para Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. A dupla do ‘Dois às 10’ (TVI) conseguiu finalmente recuperar a liderança das manhãs e ultrapassar ‘Casa Feliz’ (SIC), apresentado por Diana Chaves e João Baião. Ainda assim, os dois programas ficaram muito próximos. ‘Dois às 10’ fechou o mês com uma média de 305,4 mil telespectadores (mais 21,8 mil do que em dezembro) e um share de 17,6% (subida de 1,8 pontos percentuais).









