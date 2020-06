Cristina Ferreira vai conduzir programa de talentos

Um sonho adiado, mas prestes a realizar-se... Cristina Ferreira vai estrear-se no horário nobre da SIC aos domingos à noite muito em breve. Trata-se de um programa de talentos musical. ‘A Outro Nível’ é uma adaptação do formato colombiano ‘A Otro Nível’ e em Portugal vai contar com a produção da Coral Europa, a mesma responsável pelo ‘Programa da Cristina’. Os concorrentes deste novo caça-talentos vão ter de enfrentar três níveis de competição para subir à sala que dá acesso ao frente a frente com os jurados. Conquistado o andar da temida avaliação, os participantes mantêm-se em competição. No final são reunidos em grupos de quatro e, por último, dois concorrentes são postos à prova em dueto, cuja vitória será atribuída pelo público.A data de estreia ainda está no segredo dos deuses, uma vez que a produção foi adiada devido à pandemia de Covid-19. No entanto, Cristina Ferreira não perde o ânimo e está cada vez mais entusiasmada com este novo desafio. Um objetivo que já tinha em mira desde que se mudou, há cerca de ano e meio, para a televisão de Paço de Arcos. O único desafio da apresentadora em horário nobre foi a condução da gala dos ‘Globos de Ouro’, em setembro passado, que atingiu a liderança nas audiências.O novo projeto de Cristina Ferreira na SIC pode levá-la a um confronto direto com Cláudio Ramos, que se vai manter na linha da frente dos formatos de entretenimento da TVI.