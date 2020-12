A TVI voltou a perder as audiências para a SIC em novembro. A estação de Queluz de Baixo registou um share médio de 18,4%, contra 16,6% do canal de Paço de Arcos. É o terceiro mês que Cristina perde desde que assumiu a direção de Entretenimento e Ficção da TVI, no início de setembro. A SIC lidera audiências há 22 meses consecutivos.