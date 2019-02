Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Custos da Media Capital disparam em 2018

TVI justifica gastos com o investimento em programação.

Por João Bénard Garcia | 01:30

A Media Capital, a dona da TVI, gastou mais 6% no quarto trimestre de 2018 em programação e justificou o aumento de custos com "a aposta em conteúdos de maior valia", lê-se no documento oficial que anuncia os resultados anuais da empresa de comunicação, que esta segunda-feira foi entregue à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



O aumento de custos com programação não se refletiu, porém, num aumento de ganhos com a produção audiovisual, que começou a decair no terceiro trimestre e teve, entre outubro e dezembro, uma acentuada queda homóloga de 14% em relação a 2017.



A Media Capital justifica essa perda de ganhos com a redução da produção audiovisual no final de 2018 e dá uma explicação: "A produção concentrou-se sobretudo nos primeiros nove meses do ano, enquanto que em 2017 o trimestre com maior atividade foi o quarto."



Ainda em comparação com 2017, segundo o mesmo documento entregue na CMVM, a Media Capital gastou em 2018 mais cerca de 4 milhões de euros. Em termos de resultados líquidos o grupo atingiu os 21,6 milhões de euros, o que representa um crescimento de 9% face ao registado em 2017.



O EBITDA foi de 40,2 milhões, semelhante aos de 2017.



PORMENORES

Dívida renegociada

A Media Capital negociou os encargos com juros à banca e conseguiu reduzir a dívida líquida do grupo em 9,6 milhões de euros durante o ano de 2018, passando a dever 85,7 milhões aos credores.



Ganhos e gastos a subir

A dona da TVI conseguiu receitas de 181,8 milhões de euros em 2018 (mais 2% do que em 2017), mas teve gastos operacionais de 141,6 milhões (mais 3% do que no balanço do ano anterior).



Distribuição de dividendos

Os resultados obtidos em 2017 permitiram à administração distribuir, em 2018, 18,6 milhões de euros de dividendos pelos acionistas do grupo de comunicação cotado em Bolsa.