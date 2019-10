Daniel Oliveira: "A Joana Latino fala mais rápido do que pensa"

"'Cocaínados’ há para aí aos pontapés, basta andarmos aí pelos corredores da SIC. Não vamos nós ser hipócritas." O comentário da jornalista Joana Latino no programa ‘Passadeira Vermelha’ (SIC Caras) caiu como uma bomba na estação de Paço de Arcos e gerou uma onda de críticas nas redes sociais, levando o próprio diretor-geral da estação a intervir sobre o sucedido."Ela [Joana] é um espírito livre. Fala mais rápido do que pensa e, muitas vezes, o que diz não tem qualquer adesão com a realidade", explicou Daniel Oliveira, adiantando acreditar "que não há cocaína" nos corredores da estação que chefia. "Não sei ao que a Joana se referia", rematou, acreditando que as declarações da jornalista podem dever-se a "cansaço"."Quando se está uma hora e meia a falar, todos os dias, sobre tudo, há uma tendência para se dizer coisas que não se quer dizer, coisas que não se diriam se se pensasse melhor sobre isso. Já aconteceram excessos de outros comentadores neste programa, e noutros programas. Acho que foi mais um fator de cansaço", desvalorizou o responsável.Certo é que nos corredores da SIC o comentário gerou mal-estar e falou-se na possibilidade de a jornalista ser dispensada do programa. Contactada pelo, Joana Latino recusou "comentar o que se passa e o que se diz no ‘Passadeira Vermelha’" e riu-se perante a hipótese de vir a ser ‘castigada’."Continuo a trabalhar. Não faço ideia do que estão a falar", disse.