Diretor-geral põe ponto final na travessia do deserto de Andreia Rodrigues na SIC.

O novo reality show da SIC para os domingos à noite, ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, vai ser apresentado, apurou o CM, por Andreia Rodrigues, afastada do pequeno ecrã por Gabriela Sobral desde 24 de fevereiro de 2017, quando chegou ao fim ‘Grande Tarde’. "A decisão é do Daniel [Oliveira], ponto final", ...