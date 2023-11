Esta sexta-feira foi a vez de Daniel Oliveira ser ouvido no Tribunal de Sintra, no âmbito do processo contra Cristina Ferreira por quebra de contrato com a SIC. O diretor de programas da estação de Paço de Arcos chegou de carro ao tribunal, pelas nove da manhã, e não prestou declarações à imprensa. Entrou na sala de audiências às 09h30 acompanhado pelos advogados e só saiu às 12h15.









