David Carreira sai do carro em andamento em estrada movimentada

Cantor português quis celebrar a subida ao primeiro lugar dos vídeos de Youtube mais populares em Portugal.

Por causa deste desafio, as autoridades já alertaram para os perigos que podem ser fatais. "Aviso urgente: pare de saltar do seu carro", escreveu no Twitter a organização responsável pela investigação de acidentes nos Estados Unidos. A polícia de Massachusetts explicou que este é um desafio "muito perigoso".



1ero lugar do top YouTube @deejay_telio @zuks_mc obrigado #teamdc #inmyfeelingschallenge #oproblemaéqueelaélinda #afodaqueelaelinda Uma publicação partilhada por David Carreira (@davidcarreiraoficial) a 7 de Ago, 2018 às 11:16 PDT O ator Will Smith também fez questão de participar , escolhendo uma ponte de Budapeste, na Hungria, como local de gravação.

O cantor português David Carreira publicou um vídeo no Instagram no qual saiu do seu carro em andamento, em plena estrada movimentada, para comemorar o facto de ter ultrapassado o rapper Drake no lote de vídeos de Youtube mais populares em Portugal.O vídeo está a causar polémica, uma vez que, nos Estados Unidos, corre um desafio perigoso que consiste em sair do carro em andamento. O desafio tem o nome #InMyFeelings e já foram várias as estrelas que participaram.Em declarações aoo Intendente Hugo Palma da PSP, mostrou-se "totalmente contra" qualquer tipo de desafio que ponha em risco a segurança pública.Afirmou ainda que existem desafios "curiosos e engraçados" como foi o caso do Manequim Challenge que gerou milhares de interações nas redes sociais.Também a PSP acabou por participar nesse desafio, com vários elementos a posarem para um vídeo que se tornou viral:O Intendente Hugo Palma confirmou que "para já não vai existir nenhum comunicado oficial da PSP" relativamente a este caso, mas brevemente podem vir a surgir, nas redes sociais, interações com quem coloque em risco a segurança pública para participar neste desafio.