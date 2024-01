Já está definido o calendário de debates e entrevistas dos partidos com assento parlamentar durante a pré-campanha para as eleições legislativas de 10 de março. Durante três semanas, haverá 30 momentos de debate entre as principais figuras dos partidos que concorrem ao ato eleitoral, divididos entre as antenas da RTP, SIC e TVI: 28 frente a frente e dois debates alargados. Pela CMTV passarão os líderes dos partidos (o calendário ainda não está totalmente fechado), que em entrevistas individuais, conduzidas pelo jornalista Pedro Mourinho durante o ‘Grande Jornal da Noite’, vão expor ideias para o futuro do País.





Definido calendário de entrevistas e debates rumo às legislativas







Correio da Manhã.



Leia também CMTV vence a TVI generalista Os frente a frente começam a 5 de fevereiro, com PS e Iniciativa Liberal. As entrevistas arrancam no mesmo dia, com a presença de Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, a marcar presença no canal do

Para 19 de fevereiro está agendado o frente a frente entre Pedro Nuno Santos (PS) e Luís Montenegro (PSD/AD). No dia seguinte, a televisão pública promove um debate dos partidos sem assento parlamentar, enquanto que o confronto que junta os partidos que fazem parte da atual configuração da Assembleia da República, aquele que encerra o calendário de debates e entrevistas, está previsto para 23 de fevereiro, também na RTP.