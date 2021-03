A duração do leilão de frequências do 5G ultrapassou, largamente, as expectativas da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), o que deverá atrasar o lançamento da quinta geração móvel em Portugal. O objetivo inicial do regulador das telecomunicações era que o leilão ficasse concluído em janeiro e que a atribuição das licenças estivesse terminada até ao final de ...