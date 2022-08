As denúncias de casos de aliciamento de menores para fins sexuais, através do TikTok, estão a aumentar em Portugal, tudo apontando para uma nova onda de cibercrime que atinge sobretudo os mais novos.



Os primeiros casos terão surgido em março deste ano e, desde então, as autoridades já receberam mais de uma dezena de queixas, de acordo com informação avançada pelo jornal ‘Expresso’.









