Dérbi entre Benfica e Sporting no Algarve foi visto por 2,1 milhões de pessoas

A esmagadora vitória do Benfica sobre o Sporting (5-0), para a Supertaça Cândido de Oliveira, emitida no domingo pela RTP 1, foi vista, em média, por 2 134 300 telespectadores e registou 46,6% de share, ou seja, em cada 100 telespectadores que viam televisão àquela hora, quase 47 estavam sintonizados na televisão pública.Segundo os dados divulgados pela GfK, que não contabiliza o consumo em cafés ou ecrãs gigantes, a partida teve uma audiência máxima de 3 855 400 espectadores.Quando em comparação com a Supertaça de 2018, que colocou frente a frente FC Porto e Desportivo das Aves (3-1), a edição deste ano do troféu registou mais cerca de 1,1 milhões de espectadores. O jogo da época transata teve apenas 984 700 pessoas (30,2% de share).O dérbi que marcou o arranque oficial da temporada futebolística nacional, e que se realizou no Estádio Algarve, foi o programa mais visto do dia na televisão portuguesa e o sétimo mais visto do ano.O pós-jogo (entrevistas e entrega da taça) da final da Liga das Nações - Portugal-Holanda (1-0) -, emitido na RTP 1 a 9 de junho, continua a ser o programa com mais audiência em 2019, com uma média de quase 2,7 milhões de telespectadores.O desporto-rei continua a dominar o top dos formatos preferidos dos portugueses, ocupando as 20 posições da tabela. Os quatro primeiros lugares são de jogos da Seleção Nacional.