O Partido Socialista votou contra a ida do Conselho de Redação (CR) da RTP à Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto - pedido a 21 de abril pelo grupo parlamentar do PSD - no âmbito do processo disciplinar que envolve o jornalista Hugo Cadete.



A deputada socialista e jurista Mara Lagriminha Coelho justificou a decisão, mas acabou por demonstrar desconhecimento do assunto, pois confundiu o CR com o Conselho de Administração (CA) quando falou desse documento apresentado pelo CR.









