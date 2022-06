O PS entregou na Assembleia da República (AR) um projeto de lei para revogar o polémico artigo 6º da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, depois de na legislatura passada se ter recusado fazê-lo. O tema vai ser discutido e votado na AR nos próximos dias 29 e 30. Caso seja aprovado, baixa à especialidade na primeira comissão. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a provedora da Justiça, Maria Lúcia Amaral, também já tinham pedido ao Tribunal Constitucional a fiscalização da lei.





Os socialistas querem revogar quase todos os pontos do artigo relativo ao direito à proteção contra a desinformação, mantendo apenas o primeiro, que estabelece que “o Estado assegura o cumprimento em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação”. Todavia, além de definir o que deve ser considerado ‘desinformação’, o artigo 6º da Carta estipula que “todos têm o direito de apresentar e ver apreciadas pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social queixas contra as entidades que pratiquem os atos previstos no presente artigo” e que “o Estado apoia a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do estatuto de utilidade pública”.