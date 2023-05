Vítor Norte está a passar por uma fase complicada. Separado da actriz Carla Lupi – que manteve um litígio judicial com a produtora holandesa Endemol por alegados abusos no trabalho infantil da série ‘Médico de Família’ –, o actor mantém uma relação amorosa com a também actriz Cláudia Cadima. União essa que parece não ser do agrado dos filhos, Sara e Diogo, que vivem com a mãe.