Detidos responsáveis por ataque à Impresa

A polícia de Londres deteve sete jovens, entre os 16 e os 21 anos, suspeitos de envolvimento com o Lapsus$, o grupo de piratas informáticos responsáveis por ataques a várias empresas, como a Microsoft, Samsung, Nvidia e, também, a Impresa, dona da SIC e ‘Expresso’. Os suspeitos foram, entretanto libertados, mas continuam sob investigação, sendo que as autoridades acreditam que o líder é um adolescente de 16 anos que vive com a mãe perto de Oxford, no Reino Unido.De acordo com a BBC, não existem indicações de que este jovem também tenha sido detido. Já a Bloomberg contactou a mãe do suspeito, que afirmou não ter conhecimento das atividades do filho, cuja alcunha online é ‘White’ ou ‘Breachbase’. Um dos elementos do grupo ouvido pela polícia disse que o jovem ‘hacker’ é tão rápido e habilidoso que os especialistas em cibersegurança pensaram inicialmente estar perante um programa automático. Acredita-se ainda que os ataques em que esteve envolvido já lhe tenham rendido cerca de 12,7 milhões de euros.Na plataforma Telegram, horas antes da detenção ser noticiada, o Lapsus$ anunciou que alguns dos seus membros "iam entrar de férias". "Podemos estar um bocado em silêncio durante algum tempo. Obrigado por nos compreenderem. Vamos tentar fazer ‘leaks’ o mais rapidamente possível."As autoridades acreditam que a base do grupo seja na África do Sul, embora também estejam a seguir pistas no Brasil.