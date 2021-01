Com a chegada do novo ano, intensifica-se a guerra de audiências entre SIC e TVI. Os canais privados em sinal aberto agendaram várias estreias para esta segunda-feira com o objetivo de conquistar a preferência dos telespectadores.









Na SIC arranca, após o ‘Jornal da Noite’, a nova novela de horário nobre. Trata-se de ‘Amor Amor’, uma produção passada no universo da música popular que tem Ricardo Pereira, Joana Santos, Maria João Bastos e Paulo Rocha como protagonistas. Toy é o diretor musical desta trama escrita por Ana Casaca e António Barreira (vencedor de um Emmy com ‘Meu Amor’, da TVI). Esta é a novela que substitui ‘Nazaré’, líder de audiências da televisão portuguesa há mais de um ano e que termina na próxima sexta-feira, dia 8.

Também esta segunda-feira, a SIC aposta no novo ‘Alô Portugal’, apresentado todas as manhãs por José Figueiras e Ana Marques, que tem novo horário, entre as 08h30 e as 10h, e um novo repórter de exteriores, o ator Miguel Costa. Após o ‘Primeiro Jornal’ estreia ainda o novo ‘Linha Aberta’, de Hernâni Carvalho, que passa a ser emitido diariamente.





Já a TVI aproveita a primeira segunda-feira do ano para lançar os seus novos formatos diurnos: de manhã, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz passam a conduzir ‘Dois às 10’, o sucessor de ‘Você na TV!’; à tarde, Manuel Luís Goucha terá tempo para conversas em ‘Goucha’. Depois da estreia ontem à noite, começam também esta segunda-feira os diários de ‘Big Brother - Duplo Impacto’.