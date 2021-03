Dia Mundial do Teatro: Um ano de drama à porta fechada

Pelo segundo ano consecutivo, o Dia Mundial do Teatro assinala-se de portas fechadas. Por causa da pandemia, atores, encenadores, técnicos e companhias voltam a passar pela data sem público e com esta agonia de já saberem que o futuro próximo não se avizinha risonho por conta das restrições de horários e de lotação previstas para a reabertura, a 19 de abril.

O Dia Mundial do Teatro volta a assinalar-se hoje com algumas propostas online, mas Paulo Dias, da produtora UAU e que gere também o Teatro Tivoli, lembra que o futuro não passa por aqui, "porque o entretenimento será sempre uma experiência ao vivo".



As críticas vão para o Governo, que continua "sem aprender nada ao final de um ano" e a não dar margens para planificar uma agenda. "Há uma semana ficámos a saber que podemos abrir a 19 de abril, mas depois estivemos mais uma semana à espera de saber em que horários. E passados 13 meses temos um Governo ainda a colocar espetáculos às 11h00 e a fechá-los às 13h00 aos sábados e domingos", diz Paulo Dias, que no último ano cancelou mais de 600 sessões de teatro. E exemplifica: "‘A Peça que dá para o Torto’, que estava no Auditório dos Oceanos, está parada há um ano e só desta tínhamos 200 sessões".

