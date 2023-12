Na SIC, o Natal é passado na companhia de Diana Chaves e João Baião, com a emissão do especial ‘Casa Feliz - Feliz Natal’ na manhã de domingo. A dupla que anima as manhãs do canal de segunda a sexta-feira tem vindo a conquistar cada vez mais público e nem o regresso de Cristina Ferreira às manhãs da TVI conseguiu afetar o seu desempenho.









