Diogo Piçarra é acusado de plagiar a IURD e a Internet não perdoa

Músico rejeita qualquer ideia de plágio da música "Canção do Fim".

26.02.18

A música que Diogo Piçarra levou à segunda semifinal do Festival da Canção e que lhe deu a vitória no passado domingo está a ser alvo de acusações de plágio na Internet pelas alegadas semelhanças com um tema religioso da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).



O músico português rejeitou esta segunda-feira qualquer ideia de plágio da música "Canção do fim". "Nunca participaria num concurso nacional com a consciência de que estava a plagiar uma música da Igreja Universal. Teria agarrado na guitarra e feito outra coisa qualquer", afirmou o músico em comunicado divulgado pela editora Universal Music.



Alegadamente, o Diogo Piçarra fez uma adopção ilegal de uma canção da IURD... — Adolfo Dias (@Adolfo_Dias_I) February 26, 2018

O Diogo Piçarra só ganhou porque os gajos da IURD telefonaram em massa, sem saber porquê. — Dr Cocktail, Family Guy Edition (@OhFazFavor) February 26, 2018

Sobre o plágio por parte do Diogo Piçarra:

- Quem foi a pessoa que descobriu e porque ouve a banda sonora da IURD? — Tiago Teixeira, o esquerdalho de Cascais (@TTduty) February 26, 2018

Eloquente a forma como Diogo Piçarra se justifica em comunicado: "Continuarei a defender a minha música por acreditar que foi criada sem segundas intenções". Vaticino-lhe Carreira de sucesso. É possível até que venha a ganhar um Tony. — Carlos Vaz Marques (@cvazmarques) February 26, 2018

A Igreja acusa o Diogo Piçarra de plágio mas depois passa a vida a dizer que devemos viver à imagem e semelhança de Deus. Mékie Jesus? — Guilherme Geirinhas (@guilherming) February 26, 2018

Agora percebo porque é que o Diogo Piçarra estava com um look "jesus Cristo" no festival da canção. #festivaldacancao #iurd — zehtoh (@zehtoh) February 26, 2018

Pior é que a canção interpretada por Diogo Piçarra é bem mais lamechas que a da IURD. — José Gomes Ferreira (@ojosegf) February 26, 2018

#diogopicarra justifica não ter feito nenhum plágio por não ter nascido na altura que a música foi criada e nem ser crente, parece-me mais que justificado #sqn — Wilson Pires (@hedgehogXIII) February 26, 2018

Se, à semelhança dos adeptos do Sporting, os fiéis da IURD tivessem desligado as televisões o plágio do Diogo Piçarra nunca teria sido detectado... — Adolfo Dias (@Adolfo_Dias_I) February 26, 2018

A canção de Diogo Piçarra não é plágio, é a IURD a difundir a palavra do senhor Edir Macedo. — José Gomes Ferreira (@ojosegf) February 26, 2018

A internet não perdoou e já circulam nas redes sociais inúmeras piadas sobre este caso.