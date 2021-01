Direito à informação garante quiosques abertos no novo confinamento. Veja onde pode comprar o Correio da Manhã

Quiosques, papelarias e outros pontos de venda de jornais e revistas vão permanecer abertos para garantir aos cidadãos o direito à informação. O decreto do Governo sobre as medidas de confinamento prevê que este tipo de estabelecimentos continuem em funcionamento por considerar que as publicações periódicas são bens e serviços essenciais aos portugueses.Em contexto de pandemia, a informação e esclarecimento sobre a evolução da Covid-19 tornam-se ainda mais importantes, pelo que, tal como aconteceu na primavera do ano passado, a rede de distribuição de jornais e revistas vai manter-se aberta.