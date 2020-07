Direitos Civis apertam cerco ao Facebook

O boicote ao Facebook está a intensificar-se nos Estados Unidos. A reunião do fundador da rede social com os responsáveis do movimento Stop Hate For Profit não correu bem, com estes a saírem “desiludidos” da videoconferência. “Estávamos à espera de respostas claras e isso não aconteceu”, disse Rashad Robinson, da associação Color of Change, que integra a coligação. Já Derrick Johnson, presidente da Associação para o Progresso de Pessoas de Cor, afirmou mesmo que “o Facebook é uma ameaça à democracia”.









Entretanto, uma investigação da Al Jazeera identificou mais de 120 páginas pertencentes a grupos musicais com ligações diretas à supremacia branca, algumas ativas há mais de dez anos. Em muitas delas, a mensagem de ódio é demasiado clara para passar despercebida, com elementos das bandas a exibirem suásticas tatuadas no corpo ou a usarem o capuz branco do Ku Klux Klan. Num outro caso, a imagem de perfil é o campo de Auschwitz-Birkenau.

O Facebook respondeu à Al Jazeera, dizendo que não permite discursos de ódio na sua plataforma. “Infelizmente, tolerância zero não significa zero incidentes. Removemos três dessas páginas por violarem as nossas regras e estamos a rever as restantes à luz das nossas políticas”, sublinhou.





Na semana passada foi divulgado o resultado de uma auditoria ao Facebook, levada a cabo por especialistas em Direitos Civis. O relatório, de 89 páginas, afirma que as políticas da empresa “constituem um sério revés na luta pelos Direitos Civis”. Entretanto, a gigante Bayer juntou-se às centenas de marcas que estão a boicotar a rede social.