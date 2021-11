A Anacom já elaborou o relatório final do leilão das frequências da nova rede 5G, que agora ficará disponível durante dez dias para “consulta e eventual comentário das partes envolvidas, que poderão sugerir alterações”, segundo fonte do regulador.Subsequentemente, a entidade tem um prazo de cinco dias para aprovar a versão final do documento e atribuir os direitos de utilização de frequências aos licitantes, mediante o pagamento dos valores fechados.