A empresa detentora do site NiT terá de cumprir o pagamento de nove mil euros respeitantes a créditos laborais, num acordo proposto pela juíza antes do início do julgamento e abaixo dos valores pretendidos. A ação implicava ainda uma queixa por assédio moral, da qual a queixosa acabou por desistir. Contactado pelo, Jaime Martins Alberto confirmou este desfecho.sabe que outro processo, movido por outra funcionária pelos mesmos motivos, deu entrada esta sexta-feira em tribunal.