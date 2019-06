Diretor da TVI defende Rita e acaba com polémica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A polémica entre Rita Pereira e Leandro, jurada e concorrente de ‘A tua cara não me é estranha’, respetivamente, estava a tomar grandes proporções e o diretor-geral da TVI viu-se obrigado a intervir."Já falámos com ambas as partes e a situação está totalmente esclarecida, tendo sido colocado um ponto final no assunto", garante Bruno Santos, em exclusivo, ao