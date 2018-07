Diretor executivo de estação televisiva CBS acusado de assédio sexual

Seis mulheres fizeram queixa de Leslie Moonves, dirigente da empresa norte-americana.

Por Lusa | 15:31

Seis mulheres com ligações profissionais ao diretor executivo da cadeia televisiva norte-americana CBS, Leslie Moonves, afirmaram que este as assediou sexualmente há mais de 20 anos, o que Moonves não negou, segundo a revista 'The New Yorker'.

Segundo a agência de notícias EFE, que cita a revista norte-americana, quatro das mulheres asseguraram que durante reuniões de trabalho houve beijos e carícias não desejados por parte de Moonves, afirmando ainda que era prática habitual.

Duas outras afirmaram que Moonves, de 68 anos e à frente da cadeia televisiva CBS desde fevereiro de 2016, as intimidou fisicamente ou ameaçou destruir as suas carreiras, acrescentando o artigo da revista norte-americana que este se tornou hostil e distante depois de terem sido recusados os seus avanços.