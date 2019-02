Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretora de Informação da RTP coloca ponto final nos telejornais da RTP3

Redação teme que fim do ‘Telejornal’ e ‘Jornal da Tarde’ no cabo baixe mais as audiências.

Por Paulo Abreu e João Bénard Garcia | 01:30