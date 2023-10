Papelarias e quiosques do distrito de Vila Real receberam, esta semana, visitas por parte de jornalistas e direção do Correio da Manhã e CMTV, como forma de agradecimento por todos os dias levarem o nosso jornal aos portugueses.





Vila Real, Vidago, Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Alijó, Sabrosa, Peso de Régua, Salto, Boticas e Valpaços foram as localidades que a equipa dovisitou em mais esta etapa da périplo pelo País que decorre há vários meses e que continua em breve. Em novembro, os profissionais dovão visitar o distrito de Viana do Castelo. Em dezembro regressam ao distrito do Porto como forma de agradecimento pelo aumento de vendas desde o início do ano, que chega hoje aos 14%.