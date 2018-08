Divulgado o primeiro teaser da oitava temporada de Game of Thrones

Série regressará em 2019.

Um ano depois da sétima temporada de Game of Thrones ter sido emitida eis que os fãs da série não precisam de esperar. O primeiro teaser da oitava temporada já foi divulgado e embora curto, já dá para saciar a curiosidade de alguns fãs.



A HBO mostrou pequenos excertos da série que regressará em 2019 e também de outras como é o caso de True Detective e Flight of the Conchords.



Mas regressando ao Game of Thrones, prepare-se para ver Jon Snow (Kit Harington) a abraçar a irmã Sansa Stark (Sophie Turner) onde tudo começou em Winterfell.



E parece que, para já, é tudo po que os fãs vão poder ver até ao lançamento do trailer completo

A série vai terminar com esta oitava temporada em 2019. A HBO já está a preparar spin-offs para o que foi a série de televisão de maior sucesso dos últimos anos.