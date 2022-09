‘Doa a Quem Doer’: Novo programa de investigação estreia em setembro na CMTV

‘Doa a Quem Doer’ vai ser um programa de investigação, apresentado pela jornalista Tânia Laranjo, coerente com a posição que esta nobre forma de jornalismo sempre ocupou no projeto CM/CMTV. Há muito que nos dedicamos a mostrar o que os vários poderes não querem que se veja ou se saiba. Há muito que o nosso jornalismo está centrado naquilo que é essencial: a vida quotidiana dos cidadãos e das famílias, as suas preocupações com a forma como o Estado se relaciona com elas, a corrupção pública e privada, que limita sempre a igualdade de oportunidades entre cidadãos, que os torna desiguais na relação com a administração pública e a lei, a violação de direitos humanos, em particular dos mais desprotegidos, como as crianças e idosos, os desastres ecológicos ou a limitação básica de direitos enquanto utentes, contribuintes ou consumidores.









Neste programa revelaremos tudo sobre os casos que revoltaram o País e procuraremos cumprir as obrigações elementares do jornalismo: a defesa do interesse público e a proximidade com os cidadãos. Essa é e será sempre a frente do nosso combate, a paixão que nos motiva a trabalhar de forma rigorosa e documentada, procurando a verdade, doa a quem doer.