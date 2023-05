O documento, da autoria da Direção de Finanças de Viana do Castelo, está entre as informações solicitadas em setembro do ano passado pelo Ministério Público e não deixa margem para dúvidas: “Existem fortes indícios de que Mário Ferreira recorreu à criação de empresas em Malta para fugir aos impostos em Portugal”. A informação foi divulgada esta sexta-feira durante mais uma sessão do julgamento que opõe Ana Gomes e o empresário dono da TVI, por difamação agravada.









Para a ex-eurodeputada, o conteúdo divulgado e entregue ao Tribunal do Bolhão só vem “confirmar aquilo que tinha dito”. Ana Gomes referia-se ao facto de ter apelidado Mário Ferreira de “escroque” e “criminoso fiscal” em relação ao negócio de compra e venda do navio ‘Atlântida’.

Durante a sessão foram ouvidas duas testemunhas, uma das quais Frederico Silva, diretor da NEWCO - a quem foi solicitada pelo advogado de Mário Ferreira a constituição das duas empresas em Malta, das quais ficou diretora. Apesar de a NEWCO ser responsável pela direção das sociedades de Mário Ferreira, em Malta, Frederico Silva referiu que nunca falou com o dono da Media Capital. Deixou claro que foi o advogado Miguel Reis, a quem foi passada uma procuração, que realizou toda a operação. Garantiu à juíza não saber a razão para a criação das empresas em Malta.





Recorde-se que o navio ‘Atlântida’ foi adquirido por 8 milhões pela Mystic Cruises, empresa de Mário Ferreira, em 2014, que entretanto o vendeu a uma companhia do próprio sedeada em Malta, por cerca de 11 milhões. Um mês depois o navio voltou a ser vendido por 17 milhões de euros, dessa vez a uma empresa da Noruega.