Dona da Google destrona Apple e ocupa lugar de ‘rainha do dinheiro’

A Alphabet destronou a Apple e tornou-se na empresa com mais reservas de liquidez do Mundo. A dona da Google é agora a nova ‘rainha do dinheiro’, título detido pela rival na última década, com os seus cofres a guardarem mais de 117 mil milhões de dólares, o equivalente a 105 mil milhões de euros, revelou esta semana o ‘Finantial Times’.A mudança de posição não é gratuita. Faz tudo parte de um plano a longo prazo da fabricante do iPhone com o objetivo de diminuir a quantidade de dinheiro em caixa. A empresa aproveitou algumas reformas fiscais feitas pelo governo de Donald Trump para fazer recompra de ações, pagar dividendos e repatriar dinheiro investido noutros países.Já a Alphabet viu as suas reservas financeiras moverem-se em sentido oposto e aumentarem cerca de 17,9 mil milhões de euros. Contudo, a ascensão da dona da Google ao topo do ranking de liquidez empresarial expõe a riqueza e poder da multinacional num período politicamente sensível.Nos últimos dois anos, a tecnológica foi multada em 8,2 mil milhões de euros por práticas anticoncorrenciais na União Europeia e neste momento enfrenta um escrutínio apertado nos EUA.Além disso, os acionistas da Alphabet poderão exigir a distribuição de dividendos.Recorde-se que as receitas da Alphabet são geradas, principalmente, pelo negócio da publicidade e pelo crescimento da plataforma de partilha de vídeos YouTube.