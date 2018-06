Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dona da SIC vende sede para pagar empréstimo

Edifício de São Francisco de Sales foi comprado pelo Novo Banco por 24,2 milhões de euros.

O grupo Impresa anunciou esta semana que chegou a acordo com o Novo Banco para vender o seu edifício sede, em Paço de Arcos, por 24,2 milhões de euros. "Esta operação servirá para pagar o empréstimo obrigacionista e para financiar a obra de expansão do edifício Impresa", revelou ao Correio da Manhã fonte oficial do grupo presidido por Francisco Pedro Balsemão.



Recorde-se que a dona da SIC emitiu em 2014 um empréstimo obrigacionista no valor de 30 milhões de euros, cujo reembolso está previsto para 12 de novembro deste ano. Já as obras no edifício, conhecido como São Francisco de Sales, estão em curso. O objetivo é que até ao final deste ano o grupo possa concentrar em Paço de Arcos todas as suas operações. Para tal, a SIC está a sair de Carnaxide. De resto, alguns departamentos da área de televisão já concretizaram a mudança de instalações.



Para esta operação, e como o CM escreveu em fevereiro, o grupo fundado por Francisco Pinto Balsemão terá de fazer um investimento total próximo de dez milhões de euros. O valor incluiu a compra de um terreno junto ao atual edifício, a aquisição de novos equipamentos e as obras de expansão.



Refira-se que apesar de ter vendido a sua sede ao Novo Banco, a Impresa assinou um contrato de arrendamento por 10 anos. Além disso, o acordo inclui uma opção de recompra. Ou seja, o edifício de S. Francisco de Sales poderá voltar a ser adquirido pela dona da SIC.