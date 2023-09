Dona do DN e JN muda administração: Sai Andrade, entra Fafe

osé Paulo Fernandes Fafe, Diogo Risueño da Cruz Agostinho e Filipe Miguel de Cruz e Queirós Nascimento.



Fafe, que ocupou até maio passado a administração do semanário "Tal & Qual", terá sido indicado pelo fundo que recentemente entrou com uma participação de 38% no capital da empresa Páginas Civilizadas, detida por Marco Galinha, que mantém o cargo de "charmain" do grupo proprietário do Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo e TSF.



A Global Media Group anunciou em comunicado, esta quarta-feira, as saídas de Domingos Andrade e de António Saraiva do Conselho de Administração e a entrada de três novos administradores, J

Segundo o jornal digital ECO, são esperadas nas próximas semanas outras mexidas no grupo. A estrutura editorial das marcas da Global tem menos de três anos. Em novembro de 2020, Rosália Amorim foi nomeada para a direção do DN, Inês Cardoso para o JN e Andrade para a TSF.