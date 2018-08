Dona do DN e JN vende histórico Jornal do Fundão

A Global Media (GM), proprietária do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias, do diário desportivo O Jogo e da rádio TSF, entre outros, vendeu a participação que detinha no histórico Jornal do Fundão.



Em comunicado enviado aos trabalhadores do grupo, a GM refere que a venda foi feita à sociedade Vereda das Letras, por um valor não divulgado. Na edição desta quinta-feira, o jornal da Beira Interior fundado por António Paulouro anuncia a entrada num "novo ciclo", mas com "o mesmo rumo".



À Agência Lusa, o diretor do jornal, Nuno Francisco, adiantou que a Global Media "vendeu a quota de cerca 90%" que detinha no jornal à empresa Vereda das Letras, constituída por "jornalistas, docentes de Comunicação e amigos do Jornal do Fundão".



Continuar a ler



A alienação do título regional acontece depois do mesmo grupo ter encerrado a publicação diária do DN que agora circula apenas com uma edição dominical.



A operação, segundo a agência, "foi concretizada há cerca de uma semana", depois de negociações que decorreram durante "vários meses" com a Global Media.A alienação do título regional acontece depois do mesmo grupo ter encerrado a publicação diária do DN que agora circula apenas com uma edição dominical. O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



33.3%

33.3%

66.7%Muito satisfeito O que achou desta notícia? Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



33.3%

33.3%

66.7%Muito satisfeito pub