É mais uma acha para a fogueira que alimenta a guerra entre Donald Trump e a comunicação social. Depois de ter abandonado abruptamente a entrevista com a veterana Lesley Stahl, para o programa ‘60 Minutos’, o presidente dos Estados Unidos decidiu divulgar a sua conversa (gravada por técnicos da Casa Branca) com a jornalista nas redes sociais, antes de a CBS ter oportunidade de transmiti-la.









“Vejam o preconceito, o ódio, a grosseria da parte do ‘60 Minutos’ e da CBS”, escreveu no Twitter, referindo-se à forma como alega ter sido tratado durante a entrevista. Ao longo de 38 minutos, Stahl, de 78 anos, uma das jornalistas mais respeitadas do país, confronta-o com vários tópicos, incluindo a pandemia de Covid-19, o seu declínio junto do eleitorado feminino nas zonas suburbanas, a falta de máscaras de proteção nos seus comícios ou o seu projeto para substituir o programa de saúde Obamacare. Questões que deixam Trump cada vez mais furioso. “Isso não é maneira de falar. Isso não é maneira de falar. Você é muito negativa”, disse Trump, interrompendo a conversa e abandonando a sala.

“A decisão sem precedentes da Casa Branca de desconsiderar o seu acordo com a CBS News e de divulgar as suas imagens não impedirá o ‘60 Minutos’ de divulgar as suas reportagens completas, justas e contextualizadas, das quais vários presidentes participam há décadas”, disse a CBS, que transmitirá amanhã a polémica entrevista.