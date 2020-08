Donald Trump proíbe Tik Tok nos Estados Unidos

É uma das redes sociais mais populares do momento, mas muito em breve vai sofrer uma quebra gigante, depois de Donald Trump ter anunciado que vai proibir o Tik Tok nos Estados Unidos por questões de segurança nacional. "Vamos proibir o Tik Tok. Eu tenho essa autoridade. Posso fazê-lo com uma ordem executiva", disse o chefe de Estado aos jornalistas, a bordo do avião presidencial, com destino a Washington a partir de Tampa, Florida.

O presidente dos Estados Unidos acredita que a rede social, na qual se partilham vídeos divertidos, traz vários problemas de privacidade, com o governo chinês a conseguir recolher dados de cidadãos norte-americanos através da ByteDance, detentora do Tik Tok.

Com a medida a entrar em vigor a qualquer momento em solo americano, empresas como a Apple ou a Google, que disponibilizam a aplicação, teriam também de fazer alterações para cumprir a norma e deixar de dar acesso à rede social em causa.

Recorde-se que em maio deste ano, o presidente norte-americano já tinha banido a Huawei do país pelas mesmas razões de segurança. Com a medida, todas as empresas do país ficaram impedidas de adquirir equipamento da gigante tecnológica chinesa.

A medida foi tomada na sequência de fortes suspeitas de que, através dos equipamentos e software da Huawei, o governo chinês conseguia espiar os Estados Unidos.