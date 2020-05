Donas da SIC e da TVI levam 60% dos apoios aos media

A Impresa e a Media Capital vão receber mais de 6,8 dos 11,25 milhões de euros que o Estado alocou para compra antecipada de publicidade institucional para apoiar os media nacionais no contexto da crise provocada pela pandemia da Covid-19.De acordo com o decreto-lei publicado esta terça-feira em Diário da República, a dona da SIC e ‘Expresso’ poderá receber quase 3,5 milhões, enquanto que o grupo que detém a TVI e a rádio Comercial deverá ficar com mais de 3,3 milhões de euros. Contas feitas, só estas duas empresas ficam com 60% do valor destinado aos órgãos de âmbito nacional.No total, são 13 os grupos a receber apoio. A Cofina (que detém o CM e a CMTV, e outras publicações) surge na 3ª posição, com quase 1,7 milhões, a Global Media vai receber pouco mais de 1 milhão e o grupo Renascença Multimédia 480 mil euros.No último lugar surge a sociedade Avenida dos Aliados, dona do Porto Canal, com 23 mil euros, o Observador, com perto de 20 mil, e a Swipe News (Eco), com quase 19 mil euros.Serão ainda distribuídos cerca de 2 milhões por jornais regionais e 1,7 milhões por rádios regionais ou locais.