O presidente do conselho de administração da Global Media passou a ter privilégios de administrador nas redes sociais de várias publicações do grupo. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, a diretora do "Diário de Notícias" confirmou ao conselho de redacção do jornal que Marco Galinha está como administrador das plataformas digitais do jornal e que isso aconteceu sem o seu conhecimento.